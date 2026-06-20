Вызывают ли смартфоны рак? Учёные дали окончательный ответ

Ученые из Южной Кореи и Японии провели перекрестные эксперименты, чтобы дать окончательный ответ на вопрос: вызывают ли смартфоны рак. Теперь они готовы поставить точку в споре о том, «поджаривает» ли телефон наши извилины, сообщает врач Зухра Павлова.
Чтобы обеспечить чистоту эксперимента, специалисты института ETRI создали жёсткие условия. И в одной, и в другой стране они использовали идентичных крыс, давали им одинаковый корм и помещали в специально разработанные камеры облучения.
В эксперименте участвовали три группы самцов крыс по 70 особей в каждой. Облучать их начинали ещё в утробе матерей в течение 104 недель — это практически срок их жизни. Сигнал использовали 900 МГц с уровнем SAR 4 Вт/кг — таков предельный порог международных стандартов безопасности.
«Иными словами, животных буквально “купали” в радиоволнах на максимуме. В итоге гистопатологическая экспертиза — а это самая точная проверка тканей — показала, что частота опухолей во всех группах осталась в пределах естественной нормы, а отличий в состоянии мозга, сердца или надпочечников у облученных и обычных крыс не нашли», — успокаивает медик.
Теперь по этому протоколу ученые проверят влияние сетей 4G и 5G.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заказала систематический обзор на эту же тему. 63 исследования охватили с 1994 по 2022 годы. Связи между использованием мобильных телефонов и раком не обнаружено.
Ранее медики объяснили, почему на самом деле дешёвая скумбрия, которую долго относили к второсортной, полезнее красной рыбы.