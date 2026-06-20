Вызывают ли смартфоны рак? Учёные дали окончательный ответ

«Иными словами, животных буквально “купали” в радиоволнах на максимуме. В итоге гистопатологическая экспертиза — а это самая точная проверка тканей — показала, что частота опухолей во всех группах осталась в пределах естественной нормы, а отличий в состоянии мозга, сердца или надпочечников у облученных и обычных крыс не нашли», — успокаивает медик.