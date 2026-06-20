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Жителям Дзержинска предлагают отправиться «на работу на велосипеде» 24 июня

По дороге участников акции будут ждать энергетические точки.

Источник: Время

Акция «На работу на велосипеде» (12+) состоится в Дзержинске 24 июня, об этом сообщается в канале городской администрации в мессенджере MAX.

Жителям города предлагается на один день отказаться от личного транспорта и добраться до работы или учебы на велосипеде.

По дороге участников акции будут ждать энергетические точки, где можно будет зарядиться отличным настроением и получить подарки. Они будут расположены по адресам:

Центральный парк культуры и отдыха — 07:00—10:00; Кафе «Планта» (пр-т Свердлова, 18а) — 05:30—09:00; Парк «Утиное Озеро» — 07:00—10:00; ДПИ НГТУ (ул. Гайдара, 49) — 07:00—10:00.

В 17:30 участники акции и жители города приглашаются на Летнюю веранду «Ранчо 636», где состоится семейный велофестиваль (6+). Зарегистрироваться можно здесь.

Добавим, что это уже четвертая такая акция в городе — в прошлый раз «на работу на велосипеде» отправилось около 300 человек.

Ранее о важности регулярных физических нагрузок рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.