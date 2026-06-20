С начала года в Москве расселили более 100 домов старого жилого фонда

Еще 106 домов старого жилого фонда расселили в Москве с начала этого года. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более 7 тысяч семей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«С начала года по программе реновации в столице расселили 106 домов в 10 административных округах. Больше всего объектов освободили на востоке и северо-востоке столицы — по 17 в каждом округе, на юго-востоке — 16», — рассказал Владимир Ефимов.
Полностью расселенные дома город демонтирует с помощью технологии «умный снос». Она позволяет экологично и безопасно разобрать здания по частям, а строительный мусор отправить на переработку.
«С начала года в Москве расселили дома в 39 районах. В частности, в Алтуфьевском районе освободили 11 зданий, в Новогирееве — 8, Западном Дегунине и Люблине — по 6 домов в каждом, в районах Царицыно, Очаково-Матвеевское и в Троицке — по 5. Участники программы реновации получают современные квартиры чаще всего в районе проживания, поэтому инфраструктура для них остается привычной», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.