С начала года в Москве расселили более 100 домов старого жилого фонда

«С начала года в Москве расселили дома в 39 районах. В частности, в Алтуфьевском районе освободили 11 зданий, в Новогирееве — 8, Западном Дегунине и Люблине — по 6 домов в каждом, в районах Царицыно, Очаково-Матвеевское и в Троицке — по 5. Участники программы реновации получают современные квартиры чаще всего в районе проживания, поэтому инфраструктура для них остается привычной», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.