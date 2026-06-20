В Орле обсудили будущее бизнеса в эпоху искусственного интеллекта

Масштабная конференция «Мой Бизнес: Тургенев Диджитал “26” состоялась 11 июня в Орле и объединила предпринимателей, маркетологов, специалистов по цифровым технологиям и представителей институтов поддержки бизнеса. Организатором выступил центр “Мой бизнес” Орловской области, который функционирует по нацпроекту “Эффективная и конкурентная экономика”, сообщили в учреждении.
Главной темой события стал искусственный интеллект и его влияние на современный бизнес. Открывая конференцию, представители органов власти, делового сообщества и финансовых институтов отметили, что цифровая трансформация становится одним из ключевых факторов развития предпринимательства.
Особый интерес участников вызвали практические мастер-классы федеральных экспертов. Совладелец московского агентства «Медиасфера» Тимур Угулава представил пошаговый разбор создания персонального ИИ-ассистента для бизнеса — от обучения на корпоративных данных до автоматизации рутинных процессов и клиентского сервиса. Еще одной актуальной темой стало продвижение компаний в условиях развития нейросетевого поиска.
Отдельный блок программы был посвящен открытому диалогу между экспертами и предпринимателями. Участники смогли обсудить реальные кейсы внедрения искусственного интеллекта, задать вопросы специалистам и обменяться опытом применения цифровых технологий в различных сферах бизнеса. Завершилась конференция круглым столом по развитию инновационного предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.