Команда «Енисей и Ангара» из Красноярского края стала победителем «Первого кубка нейроконтента»

В Москве подвели итоги финала «Первого кубка нейроконтента» президентской платформы «Россия — страна возможностей». 20 команд со всей страны за несколько часов с помощью искусственного интеллекта создали видеоролики, визуализирующие технологическое будущее России. Лучшие теперь смогут претендовать на статус резидента «Центра беспилотных систем» и доступ к акселерационным программам. Команда из Красноярского края «Енисей и Ангара» (Денис Сухарев и Семён Мусинцев), стала победителем в номинации «Технологическое будущее: страна инженеров и создателей». Их работа была посвящена России, где инженерная школа и собственные технологии становятся основой независимости. [caption id= «attachment_369624» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»[/caption] Состязания объединили авторов, видеомейкеров, дизайнеров, сценаристов, художников и специалистов по нейросетям. Всего было подано 1300 заявок на участие в Кубке. «Первый кубок нейроконтента» проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и является одним из трёх треков проекта «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он направлен на выявление талантов в ИТ и медиа для развития цифровой экономики страны.