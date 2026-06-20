Профсоюзные санатории Беларуси примут 34 тысячи гостей за лето

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Порядка 34 тысяч человек планируется оздоровить этим летом в санаториях Федерации профсоюзов Беларуси, сообщил заместитель директора учреждения «Дирекция по управлению собственностью ФПБ» Андрей Каминский.
По его словам, санаторно-курортная система профсоюзов отличается богатой историей — отдельные учреждения уже отметили 110-летний юбилей.
Он отметил, что развитие системы опирается на традиции советской санаторной школы, где научно обосновывались методы и сроки лечения и реабилитации. Сегодня санатории ФПБ расположены в лучших природных зонах Беларуси и равномерно распределены по всем регионам.
«Санатории имеют большую территорию (20 га и более), большую историю, традиционно уделяют большое внимание именно санаторно-курортному лечению», — слова Каминского цитирует БелТА.
Санаторное лечение должно назначаться по показаниям и обеспечивать конкретный медицинский эффект, включая сокращение временной нетрудоспособности и уровня инвалидности, подчеркнул он.
Он также отметил, что санаторно-курортная система влияет не только на здоровье, но и на образ жизни, экологические факторы и качество жизни населения, опираясь на подходы Всемирной организации здравоохранения.