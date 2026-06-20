Длившаяся 38 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.
В субботу, 20 июня, примерно в 04.51 специалисты зарегистрировали мощную вспышку на Солнце уровнем M1.3. Она длилась 38 минут. В последний раз вспышка указанного уровня была 6 июня.
Вспышки на Солнце могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых белорусов. Чаще всего это выражено в головных болях, колебания артериального давления, быстрой утомляемости. Врачи советуют более бережно относиться к своему здоровью в такие периоды.
Ранее ученые сказали метеозависимым белорусам о месяце передышки из-за ситуации на Солнце.
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