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Длившаяся 38 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам

Впервые за две недели мощная вспышка на Солнце случилась 20 июня — что грозит белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Длившаяся 38 минут мощная вспышка случилась на Солнце — что ждать белорусам и всем жителям планеты. Подробности рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.

В субботу, 20 июня, примерно в 04.51 специалисты зарегистрировали мощную вспышку на Солнце уровнем M1.3. Она длилась 38 минут. В последний раз вспышка указанного уровня была 6 июня.

Вспышки на Солнце могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых белорусов. Чаще всего это выражено в головных болях, колебания артериального давления, быстрой утомляемости. Врачи советуют более бережно относиться к своему здоровью в такие периоды.

Ранее ученые сказали метеозависимым белорусам о месяце передышки из-за ситуации на Солнце.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния 21 июня на самый длинный день в году.

А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на июль.