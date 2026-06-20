Нижегородская область вошла в топ-20 конкурса «Моя страна — моя Россия»

Нижегородская область вошла в число 20 самых активных регионов России по количеству заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия». В XXIII сезоне проекта свои инициативы представили 904 жителя региона. Всего на конкурс поступило более 80 тысяч заявок со всей страны, сообщили в пресс-службе областного правительства.