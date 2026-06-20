В Татарстане отремонтируют участок дороги Бугульма — Уральск

Капитальный ремонт автомобильной дороги Бугульма — Уральск на участке с 22,5 по 24,5 километр ведется в Татарстане. Объект приводят в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в аппарате совета Бугульминского района.
Завершены работы по снятию покрытия, устройству нижнего и верхнего слоев. Проведены работы по укреплению обочин. Подрядная организация занимается установкой 58 дорожных знаков и 98 сигнальных столбиков, а также нанесением разметки.
Региональная автодорога Бугульма — Уральск имеет общую протяженность 24 км. Она выходит на границу с Оренбургской областью и является частью транспортного коридора Ижевск — Бузулук — Казахстан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.