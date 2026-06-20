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13 рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы БПЛА 20 июня

Задержки касаются и внутренних, и международных рейсов.

Источник: Нижегородская правда

Международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они начали действовать в районе двух часов дня, сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На данный момент на вылет задержаны три рейса в Сочи. Кроме того, готовиться к задержкам придется пассажирам, вылетающим в Сухум, Уфу, Ташкент и Анталью. На прилет задержаны шесть рейсов: в Уфу, Сухум, Анталью, Шарм-эль-Шейх и Сочи.

Кроме того, нижегородцам начали приходить смс-сообщения о режиме «Беспилотная опасность».

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что упавший беспилотник обнаружили в лесу в Перевозском округе.

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