13 рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за угрозы БПЛА 20 июня

Международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Они начали действовать в районе двух часов дня, сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На данный момент на вылет задержаны три рейса в Сочи. Кроме того, готовиться к задержкам придется пассажирам, вылетающим в Сухум, Уфу, Ташкент и Анталью. На прилет задержаны шесть рейсов: в Уфу, Сухум, Анталью, Шарм-эль-Шейх и Сочи.
Кроме того, нижегородцам начали приходить смс-сообщения о режиме «Беспилотная опасность».
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что упавший беспилотник обнаружили в лесу в Перевозском округе.
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