В Самаре Вячеслав Федорищев принял участие в 37-м областном национальном празднике «Сабантуй»

20 июня, в парке им. Ю. А. Гагарина состоялся областной татарский национальный праздник «Сабантуй — 2026», собравший представителей татарской общины и гостей из разных уголков. Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжестве, которое в этом году прошло под знаком Года единства народов России, объявленного Президентом Владимиром Путиным. На празднике развернулись народные гуляния, ярмарка, традиционные состязания, от борьбы «Көрәш» до лазания на столб, а также футбольный турнир и конкурсы для самых ловких и сильных.