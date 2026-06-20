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В Перми задержаны 18 авиарейсов

Причиной ограничений стал план «Ковер» в Пермском крае.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Большое Савино» в Перми снова фиксируются массовые задержки рейсов. В общей сложности отложено 18 вылетов и прилётов. Пассажирам приходится ждать от 2 до почти 20 часов.

Причиной ограничений стал план «Ковер» в Пермском крае.

Сильнее всего задержки затронули рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Челябинска и Антальи.

Рейсы из Москвы.

Сразу несколько рейсов из столицы прибудут с большим опозданием. Один самолет вместо 02:35 ожидается в 16:32, второй — вместо 12:40 — в 15:13, третий — вместо 15:10 в 16:00.

Также задерживаются вылеты из Перми в Москву:

рейс 06:10 перенесен на 14:40 рейс 06:50 — на 17:40 рейс 13:30 — на 16:40 рейс 16:00 — на 17:00.

Рейсы из Сочи.

Два рейса из Сочи прибудут позже расписания: один — в 20:45 вместо 04:00, другой — в 14:05 вместо 05:10.

Обратный рейс из Перми в Сочи также перенесен — с 05:05 на 21:45.

Рейсы Санкт-Петербург — Пермь.

Самолет из Петербурга прибудет в 17:06 вместо 13:20. Обратный вылет в Санкт-Петербург перенесен с 14:20 на 18:20.

Анталья.

Самая длительная задержка — на рейсах между Пермью и Антальей. Самолет из Турции, который должен был прилететь еще вечером 19 июня, прибудет только 20 июня в 16:58. Обратный рейс в Анталью перенесен с 23:40 на 18:15.