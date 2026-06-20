Дом на 107 квартир построят в Басманном районе Москвы

Новостройку на 107 квартир возведут в Басманном районе Москвы, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) Иван Щербаков. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Проект предполагает возведение двухсекционного жилого здания переменной этажности. Оно появится на свободном земельном участке, площадь застройки составит около 940 квадратных метров. В новостройке запроектировано 107 квартир общей площадью 7,3 тысячи квадратных метров», — рассказал Иван Щербаков.
На первом этаже по проекту предусмотрены нежилые помещения общей площадью 307 кв. м. После ввода дома в эксплуатацию предприниматели смогут открыть там магазины, кофейни, салоны красоты и другие объекты общественной инфраструктуры.
Вестибюли жилых секций будут расположены на одном уровне с землей — без ступеней и перепадов. Это позволит маломобильным жильцам, в том числе пожилым людям и родителям с детскими колясками, беспрепятственно передвигаться в местах общего пользования. На первом этаже оборудуют комнаты консьержей и колясочные. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение придомовой территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.