Дом на 107 квартир построят в Басманном районе Москвы

Вестибюли жилых секций будут расположены на одном уровне с землей — без ступеней и перепадов. Это позволит маломобильным жильцам, в том числе пожилым людям и родителям с детскими колясками, беспрепятственно передвигаться в местах общего пользования. На первом этаже оборудуют комнаты консьержей и колясочные. Проект также предусматривает благоустройство и озеленение придомовой территории.