В Нягани прошел праздник конного спорта

В этом году мероприятие проходит во второй раз: первое состоялось в марте и было посвящено 20-летию одного из символов клуба — коня Буяна. В рамках праздника 7 июня гостей ждали экскурсии, свободное общение с лошадьми, возможность угостить животных морковью и яблоками, а также попробовать себя в роли наездника. Ярким событием программы стали костюмированные показательные выступления воспитанников клуба. На манеже появились пираты, сказочные персонажи, мультгерои — все образы спортсмены готовили самостоятельно.