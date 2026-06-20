В Нягани прошел праздник конного спорта

День открытых дверей в конном клубе «Алькор» в городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа — Югры собрал около 300 жителей. Работа клуба способствует реализации задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
В этом году мероприятие проходит во второй раз: первое состоялось в марте и было посвящено 20-летию одного из символов клуба — коня Буяна. В рамках праздника 7 июня гостей ждали экскурсии, свободное общение с лошадьми, возможность угостить животных морковью и яблоками, а также попробовать себя в роли наездника. Ярким событием программы стали костюмированные показательные выступления воспитанников клуба. На манеже появились пираты, сказочные персонажи, мультгерои — все образы спортсмены готовили самостоятельно.
«Мы рады, что конный клуб “Алькор” пользуется большой популярностью у жителей Нягани. Нам важно, чтобы дети и взрослые могли ближе познакомиться с конным спортом, увидеть работу тренеров и спортсменов, пообщаться с лошадьми. Такие мероприятия помогают привлекать новых воспитанников и формируют интерес к этому виду спорта», — подчеркнула директор Спортивной школы олимпийского резерва имени А. Ф. Орловского Инна Сергеева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.