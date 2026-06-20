Собянин запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метро

«Мы, несмотря на все сложности, продолжаем активно строить метро. Сегодня запускаем первый участок Рублево-Архангельской линии, технический пуск. А в сентябре здесь уже поедут пассажиры. Таким образом, около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность метрополитена. Более того, мы параллельно строим вторую и третью очереди Рублево-Архангельской линии, чтобы соединить “Большое сити” и строящийся “СберСити”. Вторая и третья очереди, исходя из их высокой готовности, будут запущены уже в 2027 году. Таким образом, Москва получит еще одну линию метро из 12 станций, и миллион человек получат дополнительную транспортную обеспеченность метрополитена», — рассказал Собянин.
По словам мэра, проект Рублево-Архангельской линии сложный, метростроителям предстоит пройти под Москва-рекой. Тем не менее, работы реализуются в установленные сроки и даже с небольшим опережением, добавил глава города.
Первый участок новой, 17-й по счету ветки столичного метрополитена, имеет протяженность 8,7 км и состоит из пяти станций: трех новых «Бульвар генерала Карбышева», «Народное Ополчение», «Звенигородская» и двух построенных ранее «Шелепиха» и «Деловой центр», сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Первые две станции будущей ветки — «Деловой центр» и «Шелепиха» — были открыты еще в 2018 году в составе Большой кольцевой линии, с 2024 года они временно закрыты для проведения работ по интеграции с Рублево-Архангельской линией, рассказали в мэрии Москвы.
Во время технического пуска по новому участку метро организовано движение тестового мотовоза без пассажиров. Его цель — проверка состояния тоннелей, путей и оборудования, а также инженерных сетей и установленных систем, пояснили в пресс-службе мэрии. По итогам испытаний специалисты проведут наладку инженерных систем и устройств на станциях и в тоннелях для дальнейшего запуска пассажирского движения.
Пассажиров нового участка метро, как добавили в мэрии, будут перевозить российские поезда «Москва-2026», считающиеся самыми современными. На начальном этапе они будут следовать в электродепо «Солнцево», а в дальнейшем линию станет обслуживать электродепо «Новорижское», строительство которого планируют завершить в 2027 году.
Как отметили в мэрии, пусковой участок Рублево-Архангельской линии улучшит транспортное обслуживание более 550 тыс. жителей районов Пресненский, Хорошево-Мневники, Щукино, Дорогомилово и Филевский Парк, для которых поездки в центр Москвы станут в два раза быстрее. Планируется, что на момент открытия на первом участке Рублево-Архангельской линии будет совершаться более 90 тыс. поездок в сутки, а в 2030 году их количество возрастет почти в 1,5 раза.
Облик новых станций
Что касается внешнего облика станций, то архитектурный образ «Звенигородской» формируют светлые пространства и колонны, колористическое решение выбрано в монохромной гамме с контрастными темными и светлыми оттенками. Главным элементом оформления станции «Народное Ополчение» стали два ряда ярко освещенных колонн сложной формы. На путевых стенах станции разместят декоративные металлические панели, посвященные героям народного ополчения, а напротив турникетов в вестибюле появится тематический барельеф с экранами, на которых можно будет увидеть фотографии ополченцев и информацию о событиях Великой Отечественной войны. В дизайне станции «Бульвар генерала Карбышева» преобладают светло-серые и белые тона. Колонны платформы украсили художественные барельефы, посвященные военным инженерам, а путевые стены — золотая звезда Героя Советского Союза.
Второй и третий участки от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии введут в 2027 году, заявили в мэрии. Как ранее сообщали в пресс-службе градостроительного комплекса Москвы, новая Рублево-Архангельская линия метро будет иметь протяженность более 27 км. В ее составе появятся 12 станций. С новой линии можно будет пересесть на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую ветки метрополитена.