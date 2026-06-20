Собянин запустил первый участок Рублево-Архангельской линии метро

«Мы, несмотря на все сложности, продолжаем активно строить метро. Сегодня запускаем первый участок Рублево-Архангельской линии, технический пуск. А в сентябре здесь уже поедут пассажиры. Таким образом, около полумиллиона москвичей получат дополнительную транспортную доступность метрополитена. Более того, мы параллельно строим вторую и третью очереди Рублево-Архангельской линии, чтобы соединить “Большое сити” и строящийся “СберСити”. Вторая и третья очереди, исходя из их высокой готовности, будут запущены уже в 2027 году. Таким образом, Москва получит еще одну линию метро из 12 станций, и миллион человек получат дополнительную транспортную обеспеченность метрополитена», — рассказал Собянин.