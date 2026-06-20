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У вокзала Лихоборы завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Первый этап создания транспортной инфраструктуры завершен возле московского городского вокзала Лихоборы, что позволит улучшить пересадки между МЦД, МЦК и наземным транспортом. Об этом сообщили в столичном дептрансе.

Источник: РИА "Новости"

«Недавно завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским городским вокзалом Лихоборы. Теперь эта территория станет более востребованной у москвичей», — приводятся слова заммэра столицы Максима Ликсутова в сообщении.

В рамках работ возле вокзала оборудовали современную остановку общественного транспорта рядом с входом на станцию, создали конечную станцию с разворотной площадкой для электробусов, обустроили пешеходные маршруты и переходы через проезжую часть, а также построили новые подъездные дороги.

Кроме того, был продлен маршрут электробуса м54. Благодаря этому жители районов Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное и других получили более удобный доступ к станциям МЦД и МЦК.

Ликсутов отметил, что в дальнейшем планируется строительство пешеходного перехода под путями МЦК, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино и улучшит доступ жителей к городскому вокзалу Лихоборы.