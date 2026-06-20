У вокзала Лихоборы завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры

«Недавно завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры рядом с московским городским вокзалом Лихоборы. Теперь эта территория станет более востребованной у москвичей», — приводятся слова заммэра столицы Максима Ликсутова в сообщении.
В рамках работ возле вокзала оборудовали современную остановку общественного транспорта рядом с входом на станцию, создали конечную станцию с разворотной площадкой для электробусов, обустроили пешеходные маршруты и переходы через проезжую часть, а также построили новые подъездные дороги.
Кроме того, был продлен маршрут электробуса м54. Благодаря этому жители районов Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное и других получили более удобный доступ к станциям МЦД и МЦК.
Ликсутов отметил, что в дальнейшем планируется строительство пешеходного перехода под путями МЦК, который соединит районы Тимирязевский и Западное Дегунино и улучшит доступ жителей к городскому вокзалу Лихоборы.