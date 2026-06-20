У вокзала Лихоборы завершили первый этап создания транспортной инфраструктуры

В рамках работ возле вокзала оборудовали современную остановку общественного транспорта рядом с входом на станцию, создали конечную станцию с разворотной площадкой для электробусов, обустроили пешеходные маршруты и переходы через проезжую часть, а также построили новые подъездные дороги.