Единую сеть экологических троп протяженностью более 25 км создадут в лесопарках Москвы

«При обустройстве маршрутов будут использованы исключительно экологически чистые материалы. Конструкции троп возведут на винтовых сваях с настилом из лиственницы, что позволит приподнять прогулочные зоны над грунтом и сохранить корневую систему вековых деревьев и травяной покров лесопарков. На протяжении всех маршрутов обустроят смотровые площадки, информационные стенды о местной флоре и фауне, а также зоны тихого отдыха», — пояснили специалисты ведомства.