Единую сеть экологических троп протяженностью более 25 км создадут в лесопарках Москвы

В столице приступят к реализации масштабного проекта по объединению существующих и созданию новых экологических маршрутов в единую рекреационную сеть. Общая протяженность благоустроенных деревянных экотроп в черте города превысит 25 км. Об этом сообщается в материалах столичного департамента капитального ремонта.
Проект затронет крупнейшие зеленые зоны Москвы, включая природно-исторические парки «Останкино», «Царицыно», долину реки Сетунь, а также территорию Битцевского леса. Основной задачей интеграции является создание непрерывных пешеходных направлений, которые позволят минимизировать антропогенную нагрузку на заповедные территории и сохранить естественную среду обитания диких животных и птиц.
«При обустройстве маршрутов будут использованы исключительно экологически чистые материалы. Конструкции троп возведут на винтовых сваях с настилом из лиственницы, что позволит приподнять прогулочные зоны над грунтом и сохранить корневую систему вековых деревьев и травяной покров лесопарков. На протяжении всех маршрутов обустроят смотровые площадки, информационные стенды о местной флоре и фауне, а также зоны тихого отдыха», — пояснили специалисты ведомства.
В департаменте добавили, что все работы планируется завершить поэтапно до конца текущего года. Новые экотропы будут полностью интегрированы в существующую систему городской навигации и адаптированы для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Напомним, ранее в рамках масштабной экологической программы в столице был открыт парк «Яуза», который на сегодняшний день признан самым протяженным линейным парком в Европе с единой системой велопешеходных дорожек и рекреационных зон вдоль поймы реки.
(фото на главной eco-trails.ru).