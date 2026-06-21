Жители села в Иркутской области не могут вызвать скорую из-за бездорожья

Жители села Аносово, что в Усть-Удинском округе Иркутской области, оказались в настоящей транспортной блокаде. Люди не могут нормально добраться до больницы, вызвать скорую или привезти продукты — и все из-за того, что единственная подъездная дорога превратилась в непролазную грязь. А надежда на водный путь через Братское водохранилище рухнула в начале этого года: пассажирскую навигацию просто отменили.