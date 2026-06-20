В Матвеево-Курганском районе Дона опровергли митинг в День памяти и скорби

День памяти и скорби — 22 июня. Именно в этот день в 1941 году Германия и ее союзники без предупреждения напали на Советский Союз. Одной из первых удар приняла Брестская крепость. Великая Отечественная война унесла жизни каждого седьмого жителя Ростовской области.