В Воронежских Лисках в торговом центре продавали энергетики через вендинговый аппарат

Лискинская межрайонная прокуратура выявила нарушение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проверка показала, что в здании торгового центра через вендинговый аппарат реализовывались тонизирующие напитки без идентификации возраста покупателя. Об этом 19 июня рассказали в надзорном ведомстве.