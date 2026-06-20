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В Воронежских Лисках в торговом центре продавали энергетики через вендинговый аппарат

Возбуждено дело за нарушение запрета продажи.

Источник: Комсомольская правда

Лискинская межрайонная прокуратура выявила нарушение запрета на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Проверка показала, что в здании торгового центра через вендинговый аппарат реализовывались тонизирующие напитки без идентификации возраста покупателя. Об этом 19 июня рассказали в надзорном ведомстве.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по ст. 14.16.1 КоАП РФ (нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним). Материалы направлены для рассмотрения в министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.

Напомним, законом установлен запрет на продажу энергетиков лицам до 18 лет, продавец обязан отказать при сомнениях в возрасте покупателя.