В Башкирии пройдет Всероссийская детская Фольклориада

Фольклориада реализуется в целях укрепления культурных связей, популяризации традиций народов России, приобщения их к народному творчеству, выявления талантливых исполнителей и создания площадки для творческого общения и обмена опытом. В этом году оргкомитет отобрал более 1 тыс. участников из 80 регионов страны, в числе которых творческие коллективы и солисты, осваивающие фольклорные традиции своего края — от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики.