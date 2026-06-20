В Башкирии пройдет Всероссийская детская Фольклориада

Республика Башкортостан с 23 по 27 июня примет Всероссийскую детскую Фольклориаду — масштабное событие, приуроченное к Году единства народов России. Мероприятие отвечает задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Фольклориада реализуется в целях укрепления культурных связей, популяризации традиций народов России, приобщения их к народному творчеству, выявления талантливых исполнителей и создания площадки для творческого общения и обмена опытом. В этом году оргкомитет отобрал более 1 тыс. участников из 80 регионов страны, в числе которых творческие коллективы и солисты, осваивающие фольклорные традиции своего края — от Республики Саха (Якутия) до Калининградской области и Луганской Народной Республики.
«Масштабная творческая акция пройдет при поддержке Минкультуры России в Республике Башкортостан. Юные хранители народных традиций соберутся в одном из самых многонациональных регионов России, чтобы представить многообразие народной культуры нашей страны. Молодые артисты и гости фольклориады смогут погрузиться в праздничную атмосферу, познакомиться с башкирскими традициями и принять участие в мастер-классах», — отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Для жителей и гостей Уфы также запланированы крупные события: открытие выставки «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF®», Хоровод дружбы с участниками из самых разных уголков страны, яркая концертная программа в общественных пространствах города. Отметим, что в этом году событие состоится уже в третий раз.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.