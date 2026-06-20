В Красноярске строится лестница к часовне Параскевы Пятницы

Заказчиком объекта выступил Туристский информационный центр. Кстати, желающих построить ее было много — на торги заявились восемь компаний. Победитель сбросил цену почти на четверть. Изначальная цена контракта составляла 44,1 миллиона рублей, во время торгов упала до 33,25 миллионов.