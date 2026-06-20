В Гидрометцентре рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сильные дожди ожидаются в Москве и в Московской области, в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
«В понедельник в Москве и в Московской области пройдет сильный дождь, местами гроза. А также в Волгоградской области сильный дождь, ливневый дождь, местами гроза и ветер с прорвами 15−20 м/с», — рассказали синоптики.
Там добавили, что с понедельника до среды сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. «Сильный дождь с грозой также будет идти на западе Херсонской области, но только во вторник», — заключили специалисты Гидрометцентра.