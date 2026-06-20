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В Гидрометцентре рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе

Сильные дожди ожидаются в Москве и МО, в Волгоградской области и Татарстане.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сильные дожди ожидаются в Москве и в Московской области, в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.

«В понедельник в Москве и в Московской области пройдет сильный дождь, местами гроза. А также в Волгоградской области сильный дождь, ливневый дождь, местами гроза и ветер с прорвами 15−20 м/с», — рассказали синоптики.

Там добавили, что с понедельника до среды сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. «Сильный дождь с грозой также будет идти на западе Херсонской области, но только во вторник», — заключили специалисты Гидрометцентра.