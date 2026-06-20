Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный молодёжный бар «Изи lounge» закрывается в Волгограде

В Волгограде волна ликвидации заведений общепита продолжает накрывать малый бизнес. В Центральном районе с.

В Волгограде волна ликвидации заведений общепита продолжает накрывать малый бизнес. В Центральном районе с 1 июля закрывается молодёжный бар «Изи lounge».

— Спасибо тебе! Это было на высоте. Это было на ИЗИ. Приходи выпускать пар, обниматься и прощаться. До 1 июля мы в обычном режиме, — сообщили в комментариях к прощальному видеоролику владельцы заведения.

О причинах такого решения не сообщается, однако посетители предположили, что бар не пережил повышения цен, в том числе и стоимости аренды.

Напомним, ранее стало известно, что из-за колоссальных убытков закрылся бар «Люди». Заведение не справилось с ворохом экономических вызовов, навалившихся в 2026 году.

Фото: панорама сервиса «Яндекс Карты».