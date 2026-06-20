Пермский художник создал арт-объект «Легендарные бобры и русалки» для Выксы

«“Выкса-фестиваль” — масштабное событие, которое стало возможным благодаря команде ОМК и фонда “ОМК-Участие”. Именно такие проекты делают культуру живой и настоящей. В свой юбилейный год мы с радостью поддержали это уникальное событие, которое уже много лет меняет облик города, вдохновляет его жителей, привлекает туристический поток и создаёт для каждого новые возможности», — рассказал председатель Волго-Вятского банка Александр Анащенко.