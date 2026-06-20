Пермский художник создал арт-объект «Легендарные бобры и русалки» для Выксы

Художник из Перми создал арт-объекты «Легендарные бобры и русалки» для Выксы, сообщает пресс-служба Сбербанка.
С 19 по 21 июня в Выксе Нижегородской области проходит главный культурный фестиваль, Зелёным партнёром которого стал банка.
«“Выкса-фестиваль” — масштабное событие, которое стало возможным благодаря команде ОМК и фонда “ОМК-Участие”. Именно такие проекты делают культуру живой и настоящей. В свой юбилейный год мы с радостью поддержали это уникальное событие, которое уже много лет меняет облик города, вдохновляет его жителей, привлекает туристический поток и создаёт для каждого новые возможности», — рассказал председатель Волго-Вятского банка Александр Анащенко.
Вместе с пермский художником Ярославом Субботиным банк специально для города создал серию скульптур «Легендарные бобры и русалки», которые символизируют гармонию земли и воды. Их расположили на берегах прудов и рек, которые стали главной темой фестиваля в 2026 году.
«Создавая “Легендарных бобров и русалок”, я хотел придумать мифологию, которая могла бы существовать здесь всегда: историю о хранителях земли и воды, благодаря которым возник этот уникальный мир. Мне особенно важно, что после фестиваля скульптуры продолжат жить вместе с городом, становясь частью его памяти», — поделился художник.
В этом году на фестивале можно не только насладиться культурной программой, но и с комфортом отдохнуть на природе. Для это Сбер организовал зону для пикников с диджей-сетом.