В Тюмени заменят аварийный водопровод на улице Осипенко

«Реконструкция позволит закольцевать систему водопроводов в районе улиц Осипенко, Свердлова, Сургутская. Это значит, что вода сможет поступать к домам по разным маршрутам. Если на одной из труб потребуется плановый ремонт, мы сможем подать воду по резервному трубопроводу, что обеспечит бесперебойность водоснабжения и повысит качество услуг для жителей», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.