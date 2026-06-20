В Тюмени заменят аварийный водопровод на улице Осипенко

Аварийный участок водопровода в районе улицы Осипенко реконструируют в Тюмени в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строителям предстоит заменить 410 м аварийного чугунного трубопровода на современные сети из полимерных материалов, сообщили в городской администрации.
«Реконструкция позволит закольцевать систему водопроводов в районе улиц Осипенко, Свердлова, Сургутская. Это значит, что вода сможет поступать к домам по разным маршрутам. Если на одной из труб потребуется плановый ремонт, мы сможем подать воду по резервному трубопроводу, что обеспечит бесперебойность водоснабжения и повысит качество услуг для жителей», — рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей «Росводоканал Тюмень» Владимир Шааб.
Специалисты проложили около 100 м обновленного трубопровода. Подрядной организации предстоит реконструировать 7 водопроводных колодцев и заменить 15 единиц арматуры. Работы планируют завершить до 31 июля этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.