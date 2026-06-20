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В кузбасском Салаире открыли летнюю террасу «Место семейных встреч»

В новом пространстве каждую пятницу гостей ждет концертная программа.

Источник: Национальные проекты России

Летняя терраса «Место семейных встреч» открылась во Дворце культуры города Салаира в Кузбассе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в управлении культуры Гурьевского муниципального округа.

В летний период со среды по воскресенье в новом пространстве будет работать ретро-буфет, а каждую пятницу посетителей ждет концертная программа. В торжественном открытии террасы принял участие настоятель храма Петра и Павла протоиерей Дионисий Злобин, обратившийся к гостям.

«Мы уделяем особое внимание духовно-нравственным ценностям семьи. И это место создано именно для того, чтобы сюда приходили семьями, отдыхали, становились ближе друг к другу», — отметил протоиерей.

Напомним, в этом году Дворец культуры также приобрел новое световое и звуковое оборудование.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.