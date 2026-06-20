В Красноярске более 300 домов переведут на экологичное отопление за счёт краевой субсидии

В Красноярске продолжается системный перевод домов частного сектора на экологичные виды отопления. В рамках этой работы твердотопливные котлы будут установлены ещё в более чем 300 домах. На эти цели, по решению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, городу выделена региональная субсидия, — сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. Ранее современное оборудование было установлено в более чем 2,2 тысячи домов. Адреса для участия в программе определяются на основании заявок от жителей. Стоит задача тиражировать эту программу на территории, вошедшие в состав большого Красноярска. Занимаемся вопросом на уровне федерации, — отметил Сергей Верещагин. В общей сложности благодаря проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» и участию энергетических компаний от старых печей и угольного отопления уже отказались жители более 3,7 тысячи домов.