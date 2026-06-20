Для медучреждений Алтайского края приобрели 28 машин скорой помощи

Торжественное вручение ключей от 28 новых автомобилей скорой помощи состоялось 18 июня на площади перед театром драмы в Барнауле, сообщили в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Обновление автопарка медучреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Каждая из этих машин — это не просто транспорт, это мобильное, хорошо оснащенное рабочее место для вас, профессионалов, и дополнительная гарантия своевременной помощи для людей. Наша общая цель — сделать систему скорой помощи высокотехнологичной и управляемой, способной реагировать молниеносно на любой вызов», — отметил губернатор региона Виктор Томенко.
Новые автомобили распределят между станциями скорой помощи в Барнауле, Бийске и Рубцовске, больницами Алейска и Камня‑на‑Оби, медучреждениями Алтайского, Благовещенского, Залесовского, Краснощековского, Кулундинского и других районов края.
Развитие служб скорой и неотложной медицинской помощи остается одним из приоритетов региональной политики. Сегодня служба скорой помощи края охватывает широкую сеть учреждений: 3 самостоятельные станции, 50 отделений и 243 выездные бригады, среди которых 47 врачебных, 10 реанимационных и 186 фельдшерских. Ежедневно бригады выполняют до 2 тыс. выездов, около 800 из них — в Барнауле.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.