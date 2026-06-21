Стало известно, когда отремонтируют омский Дом актёра

— Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину за решение поддержать Дома актёра. Они есть не в каждом регионе страны. Нам повезло, у нас он есть, причём он востребован как для молодых начинающих актёров, так и для профессионалов. Спасибо и Владимиру Львовичу Машкову за то, что такое решение состоялось, что средства были выделены, — сказал глава региона.