За какие услуги ЖКХ можно не платить

Получая бумажную или электронную квитанцию по оплате за жилищно-коммунальные услуги и анализируя оплату построчно, важно понимать, что все платежи в квитанции разделяются на две категории: установленные законом, то есть, обязательные, и подключенные по договору — добровольные, поясняет эксперт vlg.aif.ru, заслуженный юрист России Владимир Кудрявцев.
Обязательные платежи.
Начисление обязательных услуг ЖКХ регламентировано Жилищным кодексом Российской Федерации, отказаться от них нельзя. В их число входят такие группы:
1. Содержание жилья: расходы на обслуживание дома, управление УК, текущий ремонт, мытье подъездов и уборка придомовой территории.
2. Коммунальные услуги:
индивидуальное потребление (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и отопление, газ и электричество);
ресурсы на общедомовые нужды (ОДН) — свет и вода в подъезде, подвале, вывоз мусора, содержание инженерных сетей.
3. Капитальный ремонт: обязательный взнос, установленный региональными властями — он зависит от площади квартиры.
Даже если человек редко бывает в квартире или временно не живёт в ней, это не освобождает его от таких платежей.
Договорные платежи.
Эти услуги предоставляются только на основании решения общего собрания собственников или личного заявления. Вы вправе от них отказаться. К ним относятся:
1. Добровольное страхование жилья — часто идет отдельной строкой или квитанцией.
2. Абонентская плата за радио, кабельное телевидение, видеонаблюдение или охрану.
3. Обслуживание запорно-переговорного устройства — домофона. Обязательным оно становится, только если входит в состав общего имущества по решению собственников.
"В квитанциях за ЖКХ иногда появляются строки, которые вызывают у жильцов вопросы: страховка, радиоточка, антенна, консьерж, видеонаблюдение и другие дополнительные услуги. Не всё из этого относится к обязательным платежам, поэтому в ряде случаев собственник действительно может не оплачивать эти услуги через платежку ЖКХ, но оплату придется перенести в иной документ.
Если в платёжке появилась непонятная услуга, сначала стоит запросить у управляющей компании письменное объяснение и документы, на основании которых сделано начисление. Нужно проверить, есть ли такая услуга в договоре управления домом и принималось ли по ней решение общего собрания. Если оснований нет, собственник вправе требовать исключения строки, перерасчёта и возврата денег, если платёж уже был внесён", — поясняет Владимир Кудрявцев.
На что обратить внимание в платежном документе.
Анализируя выставленные на оплату суммы в платежном документе, рекомендуется обратить внимание на следующие моменты:
данные плательщика: проверьте правильность адреса, фамилии и общей площади вашей квартиры;
показания счетчиков: сверьте цифры в квитанции с теми, что вы передавали или с фактическими данными на ваших приборах учета;
детализация услуг: в квитанциях предусмотрена прозрачная расшифровка.
Если раньше расходы прятались в одной общей графе, то теперь детально расписаны суммы на текущий ремонт, обращение с ТКО, уборку, лифты и т.д. Проверьте обоснованность этих сумм, которые утверждаются на общем собрании:
перерасчеты и долги: графа «Перерасчет» должна быть обоснованной — если вам внезапно начислили долг, запросите в УК акт сверки.
наличие ОДН: если суммы за «общедомовые нужды» резко выросли, это повод запросить у УК расшифровку потребления по общедомовому прибору учета.
Управляющая компания не вправе просто добавить в платёжный документ дополнительные сервисы и потребовать деньги только потому, что посчитала это удобным. Особенно внимательно стоит проверять строки, связанные с охраной, диспетчеризацией, обслуживанием дополнительных систем и иными «сервисами комфорта».