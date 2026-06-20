За какие услуги ЖКХ можно не платить

Если в платёжке появилась непонятная услуга, сначала стоит запросить у управляющей компании письменное объяснение и документы, на основании которых сделано начисление. Нужно проверить, есть ли такая услуга в договоре управления домом и принималось ли по ней решение общего собрания. Если оснований нет, собственник вправе требовать исключения строки, перерасчёта и возврата денег, если платёж уже был внесён", — поясняет Владимир Кудрявцев.