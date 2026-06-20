В Прикамье увеличился валовой надой молока

Валовой надой молока с начала 2026 года в Пермском крае составил 259,7 тыс. тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее. В июне 2025 года этот показатель достигал 252,3 тыс. тонн. Информация об этом опубликована на сайте краевого минАПК.