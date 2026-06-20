«Ребенок прооперирован, взрослый пациент переведен из реанимации». Минздрав сказал о состоянии пострадавших белорусов из-за атаки украинского БПЛА под Брянском

Министерство здравоохранения оценило состояние пострадавших белорусов при атаке украинского БПЛА на автобус в Брянской области.
По данным на субботу, 20 июня, у детей, которые находятся в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, наблюдается положительная динамика, они стабильны.
«Ребенок, прооперированный 19 июня, — в реанимации, состояние удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.
Что касается взрослого пациента, то он из реанимации был переведен в отделение. Его состояние оценивается как стабильное.
Как заметили в Минздраве, пострадавшим белорусам в полном объеме оказывается медицинская помощь. Ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее мы узнали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: состояние четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, президент обратился к родителям после атаки БПЛА.