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«Ребенок прооперирован, взрослый пациент переведен из реанимации». Минздрав сказал о состоянии пострадавших белорусов из-за атаки украинского БПЛА под Брянском

Минздрав оценил состояние пострадавших белорусов при атаке БПЛА под Брянском.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения оценило состояние пострадавших белорусов при атаке украинского БПЛА на автобус в Брянской области.

По данным на субботу, 20 июня, у детей, которые находятся в Республиканском научно-практическом центре детской хирургии, наблюдается положительная динамика, они стабильны.

«Ребенок, прооперированный 19 июня, — в реанимации, состояние удовлетворительное», — уточнили в ведомстве.

Что касается взрослого пациента, то он из реанимации был переведен в отделение. Его состояние оценивается как стабильное.

Как заметили в Минздраве, пострадавшим белорусам в полном объеме оказывается медицинская помощь. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее мы узнали, что известно о пострадавших при атаке БПЛА на белорусский автобус в Брянской области: состояние четверых детей, травмы живота и кисти у тренера юных футболистов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первое заявление об атаке на автобус с белорусскими детьми в Брянской области. Кроме того, президент обратился к родителям после атаки БПЛА.

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