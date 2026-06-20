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В конце июня нижегородцам обещают похолодание и дождливую погоду

По прогнозам синоптиков, прохладная погода продержится не меньше недели.

Неделя дождей ожидается в Нижнем Новгороде в конце июня. Также в регионе похолодает до +10 градусов — такой прогноз дает сервис «Яндекс. Погода».

По данным синоптиков, с 24 по 29 июня дневная температура воздуха снизится с +21 до +18 градусов. В ночные часы столбики термометров будут опускаться до +10 градусов.

Дожди начнутся с 24 июня и не прекратятся до 30 июня включительно.

Отметим, что после дождей на текущей неделе в Нижегородской области пошли грибы. Жители региона активно делятся фотографиями своей грибной добычи.

Возвращение жары синоптики предсказывают на первую неделю июля. Метеорологи обещают, что в регионе установится аномальная жара.

По прогнозам сервиса «У зонта», 8 июля ожидается +30 градусов, 9 июля — +31 градус, 10 июля — +33 градуса. Будет облачно, без дождей.

Правда, неизвестно, насколько точными окажутся столь долгосрочные прогнозы.