В Петровском округе Ставрополья выбрали проект благоустройства на 2027 год

Почти 16 тысяч жителей Петровского округа Ставропольского края приняли участие в голосовании за объекты благоустройства на 2027 год, которое проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Лидером голосования стал центральный парк культуры и отдыха имени А. П. Гайдара в Светлограде, сообщили в правительстве региона.
На территории планируют обустроить мемориал землякам — участникам спецоперации, заменить скамейки и модернизировать систему освещения.
«Активность петровчан в этом году показала, что они не остаются равнодушными к тому, как выглядит их малая родина. Почти 16 тысяч голосов — это серьезный результат, который говорит о высоком уровне доверия к проекту и о желании людей участвовать в преображении своих городов и сел. Обустройство мемориала в парке станет важным символом памяти и уважения к нашим героям, а модернизация инфраструктуры сделает парк современным и комфортным. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, и наших волонтеров за труд», — отметила глава округа Наталья Конкина.
Напомним, с 2019 года в округе реализовали шесть проектов благоустройства. Также в этом году в Светлограде проводится обновление пешеходной зоны на улицах Николаенко и 9 Января.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.