В Петровском округе Ставрополья выбрали проект благоустройства на 2027 год

«Активность петровчан в этом году показала, что они не остаются равнодушными к тому, как выглядит их малая родина. Почти 16 тысяч голосов — это серьезный результат, который говорит о высоком уровне доверия к проекту и о желании людей участвовать в преображении своих городов и сел. Обустройство мемориала в парке станет важным символом памяти и уважения к нашим героям, а модернизация инфраструктуры сделает парк современным и комфортным. Благодарю каждого, кто принял участие в голосовании, и наших волонтеров за труд», — отметила глава округа Наталья Конкина.