«Это жесть»: Вадим Булавинов сходил за лисичками

Депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов рассказал в соцсети «ВКонтакте» о походе за грибами. Он опубликовал фотографию с собранными лисичками и поделился впечатлениями от прогулки по лесу.