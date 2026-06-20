«Это жесть»: Вадим Булавинов сходил за лисичками

Депутат Государственной Думы РФ, бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов рассказал в соцсети «ВКонтакте» о походе за грибами. Он опубликовал фотографию с собранными лисичками и поделился впечатлениями от прогулки по лесу.
Булавинов отметил, что «тихая охота» оказалась непростой из‑за обилия насекомых.
«Это жесть. Комаров миллионы. Без спрея лучше не рисковать», — написал он.
Подписчики активно отреагировали на пост: «Отличный улов»; «Приезжайте в родное Игумново — лисичек больше, а комаров меньше».
Ранее сообщалось о том, что жители Нижнего Новгорода находят грибы в парке имени А. С. Пушкина.