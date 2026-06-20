Нижегородка попала под суд за участие в экстремистской организации

Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы подсудимая активно вовлекалась в дела местного отделения указанной экстремистской организации, действующей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ее участие заключалось в посещении встреч религиозной общины, в том числе посредством онлайн-трансляций. Кроме того, она изучала специализированную литературу, а также совместно с другими участниками группы обсуждала подходы к привлечению новых последователей и популяризации идеологии объединения.