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Нижегородка попала под суд за участие в экстремистской организации

Жительница Нижнего Новгорода привлекала новых адептов в запрещенную религиозную организацию.

В Автозаводском районном суде будет рассматриваться уголовное дело в отношении жительницы Нижнего Новгорода, которую обвиняют в участии в деятельности запрещенной на территории Российской Федерации религиозной экстремистской группы.

Следственные органы установили, что в период с 2023 по 2024 годы подсудимая активно вовлекалась в дела местного отделения указанной экстремистской организации, действующей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Ее участие заключалось в посещении встреч религиозной общины, в том числе посредством онлайн-трансляций. Кроме того, она изучала специализированную литературу, а также совместно с другими участниками группы обсуждала подходы к привлечению новых последователей и популяризации идеологии объединения.

Находясь под подпиской о невыезде, обвиняемая свою вину в суде не признала. Рассмотрение дела по существу запланировано на август текущего года.