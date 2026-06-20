Еще один кластер «Профессионалитета» создадут в Томской области

«Создание кластера — серьезный вызов для всех его участников. Но главное в этом процессе — не просто обновить оборудование и помещения, а синхронно перезагрузить внутренние подходы и корпоративную культуру среди преподавателей и студентов. Рассчитываем, что сплоченная команда проекта завершит все работы к началу 2027 года. В результате мы получим выпускников, готовых работать по-новому и двигать вперед электротехническую промышленность региона», — заявил начальник областного департамента образования Юрий Калинюк.