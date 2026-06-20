Еще один кластер «Профессионалитета» создадут в Томской области

Седьмой кластер «Профессионалитета» появится в Томской области, сообщили в департаменте информационной политики администрации региона. Соглашение о партнерстве по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети» подписали областной департамент образования, Томский политехнический техникум, его отраслевые и сетевые партнеры.
Томский политехнический техникум получит грант Минпросвещения РФ на создание образовательного кластера «Электротехническая промышленность». В учреждении оборудуют восемь специализированных учебно-лабораторных и учебно-производственных зон для работы с электрооборудованием, интеллектуальными системами учета и VR-тренажерами. Также откроют производственный комплекс, где учащиеся смогут получить первый профессиональный опыт и заработок во время учебы. Для оснащения аудиторий закупят более 450 единиц оборудования.
По программам «Профессионалитета» будут обучаться не только ребята из политехнического техникума, но и учащиеся сетевых партнеров — Томского индустриального техникума и Томского промышленно-гуманитарного колледжа. За три года программы планируют подготовить более 1 тысячи специалистов.
«Создание кластера — серьезный вызов для всех его участников. Но главное в этом процессе — не просто обновить оборудование и помещения, а синхронно перезагрузить внутренние подходы и корпоративную культуру среди преподавателей и студентов. Рассчитываем, что сплоченная команда проекта завершит все работы к началу 2027 года. В результате мы получим выпускников, готовых работать по-новому и двигать вперед электротехническую промышленность региона», — заявил начальник областного департамента образования Юрий Калинюк.
Напомним, с 2022 года в Томской области открыли 72 современных учебно-производственных комплекса. Обучение ведется в 14 колледжах и техникумах региона по 30 актуальным направлениям — от агрономии и машиностроения до информационных систем и туризма.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.