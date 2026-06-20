Милиция сказал, могут ли белорусы отправить ребенка одного в другой город

Участковый инспектор Партизанского РУВД Минска Анастасия Горбель сказала, могут ли белорусы отправить ребенка одного в другой город. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Минчанка спросила, может ли она без сопровождения отправить свою 10-летнюю дочь на поезде или автобусе к бабушке с дедушкой, который проживают в Гомеле, на каникулы.
— Отправить малолетнего ребенка одного в другой город на поезде или автобусе не получится: это запрещено законодательством, — подчеркивает участковый.
По словам Анастасии Горбель, каким бы взрослым ребенок не казался, в озвученном возрасте он все еще нуждается в сопровождении.
Участковый напомнила, что в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, вагонах или поездах международных линий формирования Белорусской железной дороги, которые курсируют в пределах страны, запрещен проезд детей до десяти лет без взрослых. Проводник при обнаружении такого рода факта на ближайшей станции передаст несовершеннолетнего сотрудникам милиции.
При городских и пригородных автомобильных перевозках детям до 7 лет необходимо обеспечить сопровождение, при междугородных — до 14 лет, а при международных — до 16 лет. В том случае, если ребенок младше названного возраста, то его одного не повезут в другой город. Не сработает и фраза о том, что бабушка его встретит прямо на вокзале.