Милиция сказал, могут ли белорусы отправить ребенка одного в другой город

При городских и пригородных автомобильных перевозках детям до 7 лет необходимо обеспечить сопровождение, при междугородных — до 14 лет, а при международных — до 16 лет. В том случае, если ребенок младше названного возраста, то его одного не повезут в другой город. Не сработает и фраза о том, что бабушка его встретит прямо на вокзале.