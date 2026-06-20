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Калининградский пенсионер согласился стать инвестором и потерял 6 миллионов рублей

Без аферистов не обошлось, их разыскивает полиция.

В Калининграде у 60-летнего мужчины мошенники похитили более 6 миллионов рублей под предлогом выгодного инвестирования. Об этом рассказали в полиции.

— Злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер, представились сотрудниками инвестиционной платформы. Под предлогом получения высокого дохода от вложений в биржевые активы они убедили потерпевшего переводить денежные средства на подконтрольные счета и передать наличные курьеру, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Аферисты использовали специальное мобильное приложение, в котором отображался фиктивный рост прибыли.

Когда мужчина попытался вывести средства, мошенники перестали выходить на связь. Общий ущерб — более 6 миллионов рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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