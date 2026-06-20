Калининград поёт голосом Алисы Фрейндлих, а Балтийск — Олега Газманова: гид составила плейлист городов региона

Так полученный диплом заиграл новыми красками, а жизнь кардинально изменилась. Победитель регионального конкурса «Талант гостеприимства» в номинации «Лучший экскурсовод 2024» построила карьеру в турбизнесе, пять месяцев руководила фирмой, а потом «сбежала в поля» — ушла обратно в гиды. Фишкой в работе Александра считает умение подстраиваться под любого туриста и легко нивелировать возникающие в группе конфликты, работать со школьниками и «по протоколу».