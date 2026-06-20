Спектакль называется «Жизнь». Пермь встретила «Театральный поезд»

«Это спектакль про здесь и сейчас. Про человека современного. Даже если этот спектакль посмотрят люди 60+, 70+, они узнают себя. Молодым людям также будет знакомо, происходящее в постановке. В финале спектакля героиня не сдаётся и идёт дальше в новую жизнь, сбрасывая всё, что было до этого, все ошибки и всю предыдущую жизнь», — объяснил главный режиссёр театра Александр Балыков.