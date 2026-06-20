Спектакль называется «Жизнь». Пермь встретила «Театральный поезд»

Всероссийский проект «Театральный поезд», посвящённый 150-летию Союза театральных деятелей России, прибыл в Пермь 20 июня 2026 года. На перроне вокзала Пермь II торжественно встретили тематический состав с артистами из разных регионов страны. Несмотря на раннее утро, жару и действовавший в регионе режим «Беспилотной опасности», праздник состоялся — встреча получилась тёплой и многолюдной. Как пермяки встречали необычный поезд — в материале сайта perm.aif.ru.
Театр начинается с вокзала.
В холле вокзала студенты театральных вузов читали стихи и прозу, некоторые пассажиры не сразу понимали, что происходит, но охотно аплодировали молодым артистам. На перроне собралось много встречающих, хотя не все поначалу понимали с какой целью здесь стоит оркестр. Официальная церемония началась в 9:00, когда прибыл состав. Сам поезд оказался тематически оформлен: вагоны раскрашены под разные направления — есть «кукольный театр», «драматический театр», а также вагон, который посвящён юбилею Союза театральных деятелей.
«Мы считаем себя наследниками».
С приветственными словами выступили министр культуры Пермского края Алла Платонова и председатель регионального отделения СТД РФ Елена Старостина.
Алла Платонова напомнила о глубоких исторических корнях: в XIX веке в Прикамье подолгу жила актриса Александринского театра Марья Гавриловна Савина — супруга сивинского помещика Всеволожского, которой писал письма сам Тургенев.
«Пермский край имеет непосредственное отношение к появлению Всероссийского театрального общества. Мы считаем себя наследниками этой великой традиции», — подчеркнула министр.
Она напомнила, что в эти выходные театр буквально выйдет на улицы города: на эспланаде развернётся фестиваль уличных театров «Флюгер», спектакли пройдут в скверах, парках и даже во дворах. По её словам, Пермь традиционно считается театральным городом, здесь работает множество государственных, муниципальных и частных театров.
«150 мероприятий на двадцати площадках за два дня. Театр выхлестнулся, выплеснулся буквально на улицы города. И вы не сможете пройти мимо. Вы всегда будете внутри театра. Театр — город», — отметила Елена Старостина.
«Про здесь и сейчас».
Одним из участников фестиваля стал Каменск-Уральский театр «Драмы № 3» с моноспектаклем, который в Перми покажут впервые.
«Это спектакль про здесь и сейчас. Про человека современного. Даже если этот спектакль посмотрят люди 60+, 70+, они узнают себя. Молодым людям также будет знакомо, происходящее в постановке. В финале спектакля героиня не сдаётся и идёт дальше в новую жизнь, сбрасывая всё, что было до этого, все ошибки и всю предыдущую жизнь», — объяснил главный режиссёр театра Александр Балыков.
По его словам, моноспектакль идёт два года, его уже показывали в Омске, Екатеринбурге и городах Свердловской области. Привезти в Пермь работу решили ещё и потому, что она проста в организации: всего одна артистка и камерный формат, который работает на любую аудиторию.
«Суть театрального общества именно в том, чтобы театральная магия, театральное чудо доходила до каждого человека, до каждого сердца, влекла за собой, вдохновляла на какие-то новые идеи», — отметила Алла Платонова.
На огромном панно, где собраны частички театров России, Пермь представлена фразой: «Сейчас перед вами спектакль. Называется “Жизнь”». По замыслу организаторов, именно так — как часть большого действа — и должен воспринимать происходящее каждый, кто окажется в эти выходные в Перми.
Посмотреть как пермяки встречали поезд можно в фотоленте сайта perm.aif.ru.