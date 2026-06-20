Смогут ли волгоградцы отказаться от получения пенсии цифровыми рублями?

Открыть цифровой кошелек можно будет через мобильное приложение любого коммерческого банка.
С 1 сентября у жителей России появится возможность совершать операции с цифровыми рублями. Тем, у кого есть желание, обеспечить такую возможность должны будут крупнейшие банки страны и торговые компании с выручкой за предыдущий год более 120 млн рублей, являющиеся клиентами крупнейших банков.
Но многих россиян волнует не столько возможности, которые у них появятся, сколько то, что их обяжут перевести пенсии и социальные выплаты в цифровые рубли.
"Каждый человек выберет сам — пользоваться цифровыми рублями или нет. Автоматически открывать цифровой кошелек никому не будут. И никто другой за вас этого сделать не сможет.
При желании открыть цифровой кошелек (счет цифрового рубля) можно будет через мобильное приложение любого коммерческого банка, клиентом которого вы являетесь. Главное, чтобы этот банк был подключен к платформе цифрового рубля. Если вы посчитаете, что вам не нужен подобный инструмент, то просто не будете открывать счет цифрового рубля.
То же самое с выплатой зарплаты, пенсии или пособий: человек сам определяет, каким образом их получать — наличными в кассе, на почте или безналичными на карту «Мир». Этот выбор сохранится", — пояснили vlg.aif.ru в пресс-службе Южного ГУ Банка России.