Смогут ли волгоградцы отказаться от получения пенсии цифровыми рублями?

При желании открыть цифровой кошелек (счет цифрового рубля) можно будет через мобильное приложение любого коммерческого банка, клиентом которого вы являетесь. Главное, чтобы этот банк был подключен к платформе цифрового рубля. Если вы посчитаете, что вам не нужен подобный инструмент, то просто не будете открывать счет цифрового рубля.