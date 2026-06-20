Две киноленты планируют снимать в Нижнем Новгороде летом 2026 года

С 1 июля по 31 августа компания «Карго филмс» (реж. Андрей Иванов) будет снимать детский приключенческий сериал «Первый закон Шурупчика». В центре истории — десятилетний Шурка Добрынин, который находит волшебный компас, исполняющий желания в обмен на добрые дела, и его подруга Марина — девочка в кресле-каталке с ярко-розовыми волосами. Съемки охватят Заповедные кварталы, площадь Народного Единства, Верхне-Волжскую набережную, площадь Маркина, Мещерское озеро, Борский и Городецкий округа.