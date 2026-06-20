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Две киноленты планируют снимать в Нижнем Новгороде летом 2026 года

О реализованных проектах и планах рассказали в министерстве культуры Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде и области летом 2026 года снимут детективный сериал «Девушка и дельфин» и детский фантастический сериал «Первый закон Шурупчика». О планах по кинопроизводству сообщило агентство NewsNN, ссылаясь на информацию министерства культуры региона.

С 27 июня по 12 июля в Нижегородском дельфинарии и парке им. 1 мая пройдут съемки многосерийного детектива «Девушка и дельфин» (реж. Татьяна Колганова, кинокомпания «Зебра»). По сюжету бывшая оперативница Диана Апрелева работает в дельфинарии и расследует преступления вместе с частным сыщиком Артемом Казаковым.

С 1 июля по 31 августа компания «Карго филмс» (реж. Андрей Иванов) будет снимать детский приключенческий сериал «Первый закон Шурупчика». В центре истории — десятилетний Шурка Добрынин, который находит волшебный компас, исполняющий желания в обмен на добрые дела, и его подруга Марина — девочка в кресле-каталке с ярко-розовыми волосами. Съемки охватят Заповедные кварталы, площадь Народного Единства, Верхне-Волжскую набережную, площадь Маркина, Мещерское озеро, Борский и Городецкий округа.

Ранее в июне в городе уже прошли съемки у Почаинского оврага, в лицее № 38 и Нижегородской областной научной библиотеке подросткового короткометражного фильма «Тайна Почайны» (реж. Алена Черняк, академия видео «Ты звезда»). Это приключенческая история о трех подростках, нашедших в овраге загадочный камень с необычными свойствами.

На Щелоковском хуторе сняли этнографическую программу «Хочется праздника», посвященную традициям Ивана Купалы.

19 июня в Нижнем Новгороде завершили съемки музыкального клипа на песню «Сормовская лирическая» (реж. Тимур Ведерников) с участием нижегородских артистов. Среди локаций — площадь Буревестника, набережная Федоровского, Александровский сад, Стрелка, площадь Минина и Пожарского, парк 800-летия, улицы Рождественская и Большая Покровская, Речной вокзал и музей-квартира Горького.

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