Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове зафиксировали повышение стоимости бензина

Очевидцы рассказали, сколько стоит бензин на одной из АЗС в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону зафиксировали повышение цен на бензин. О стоимости топлива на одной из заправок города рассказали очевидцы.

По словам ростовчан, АИ-92 видели по 75,66 рубля, а бензин марки АИ-95 продавался по 82,32 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что в период с 9 по 15 июня средняя стоимость бензина в регионе составляла 72,34 рубля за литр, и это было на 2,04 рубля больше, чем неделей ранее. В частности, стоимость АИ-92 зафиксировали на уровне в 67,73 рубля, а АИ-95 стоил 74,73 рубля.

Напомним, накануне донские власти ответили на слухи об ограничениях на продажу бензина.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.