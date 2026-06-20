В Ростове зафиксировали повышение стоимости бензина

Ранее Росстат сообщил, что в период с 9 по 15 июня средняя стоимость бензина в регионе составляла 72,34 рубля за литр, и это было на 2,04 рубля больше, чем неделей ранее. В частности, стоимость АИ-92 зафиксировали на уровне в 67,73 рубля, а АИ-95 стоил 74,73 рубля.