Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в полете

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Употребление алкоголя во время полета на самолете наносит сильный удар по сердечно-сосудистой системе и может привести к тахикардии или гипертоническому кризу, сообщил нарколог Андрей Тюрин.
«На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза», — рассказал врач в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, из-за недостатка кислорода в салоне самолета этиловый спирт быстрее всасывается в кровь. В результате человек может опьянеть после одного бокала так же сильно, как после трех, выпитых на земле.
Тюрин добавил, что употребление алкоголя в самолете повышает риск тромбоза из-за обезвоживания и длительного нахождения в неподвижной позе.