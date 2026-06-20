Нарколог предупредил о тяжелых последствиях употребления алкоголя в полете

«На высоте употребление алкоголя наносит сильный удар сердечно-сосудистой системе. Сначала он расширяет сосуды, а потом провоцирует их резкий спазм и учащение пульса. Если у человека есть гипертония, аритмия или даже просто склонность к скачкам давления, такой коктейль может довести до тахикардии или гипертонического криза», — рассказал врач в беседе с «Лентой.ру».