ИИ-технологии усилили достижения медицины на Дону

В сфере здравоохранения Ростовской области активно внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, алгоритмы ИИ успешно применяются при проведении лучевых и инструментальных исследований.
Ключевые результаты внедрения: проанализировано свыше 135 тысяч медицинских исследований и в около 50 тысяч случаев (почти в каждом третьем) выявлены признаки патологий.
Система способна дифференцировать два состояния: «условную норму» и «подозрение на патологию». При этом окончательное диагностическое решение всегда принимает квалифицированный врач на основе полученных предварительных данных.
Внедрение ИИ‑технологий позволило: сократить время проведения исследований, повысить пропускную способность диагностических кабинетов, уменьшить время ожидания для пациентов, освободить врачей от рутинных описаний для концентрации на сложных клинических случаях.