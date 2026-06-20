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ИИ-технологии усилили достижения медицины на Дону

Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Дона.

В сфере здравоохранения Ростовской области активно внедряются технологии искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, алгоритмы ИИ успешно применяются при проведении лучевых и инструментальных исследований.

Ключевые результаты внедрения: проанализировано свыше 135 тысяч медицинских исследований и в около 50 тысяч случаев (почти в каждом третьем) выявлены признаки патологий.

Система способна дифференцировать два состояния: «условную норму» и «подозрение на патологию». При этом окончательное диагностическое решение всегда принимает квалифицированный врач на основе полученных предварительных данных.

Внедрение ИИ‑технологий позволило: сократить время проведения исследований, повысить пропускную способность диагностических кабинетов, уменьшить время ожидания для пациентов, освободить врачей от рутинных описаний для концентрации на сложных клинических случаях.