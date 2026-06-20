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Уполномоченный по правам человека Кислицына помогла срочнику избежать незаконного контракта с Минобороны

К омбудсмену обратились приемные родители молодого человека.

Источник: Время

В Нижегородской области удалось аннулировать незаконно заключенный контракт на военную службу — в ситуации разобралась Уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына.

К омбудсмену обратились приемные родители срочника: молодого человека направили в соседний регион для обучения работе с беспилотными аппаратами. Там вместе с сослуживцами он подписал документы, которые, как ему объяснили, требовались для зачисления на курсы.

После возвращения в часть ситуация резко изменилась: на банковский счет военнослужащего поступила крупная сумма, а самого его перевели в другое подразделение. Там бойцу сообщили, что он заключил контракт с министерством обороны. При этом с текстом документа его не ознакомили, а второй экземпляр на руки не выдали.

Родители сразу попытались решить проблему через командование части. Военные признали, что при подписании контракта были допущены нарушения, и пообещали аннулировать документ. Однако в течение нескольких недель вопрос так и не был урегулирован.

Тогда семья обратилась в аппарат Уполномоченного по правам человека. Сотрудники аппарата оперативно направили обращение в военную прокуратуру. В результате приказ о назначении военнослужащего был отменен как нереализованный — молодой человек продолжил проходить срочную службу на прежних условиях.

Оксана Кислицына подчеркнула важность своевременного реагирования на несправедливость и роль поддержки близких даже для совершеннолетних людей.

«Спасибо этим родителям за принципиальность и настойчивость. Вместе мы будем ждать возвращения военнослужащего домой», — написала в своем MAX-канале Оксана Кислицына.

Ранее сообщалось о том, что мошенники используют новую схему в отношении родственников участников СВО.