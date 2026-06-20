Уполномоченный по правам человека Кислицына помогла срочнику избежать незаконного контракта с Минобороны

После возвращения в часть ситуация резко изменилась: на банковский счет военнослужащего поступила крупная сумма, а самого его перевели в другое подразделение. Там бойцу сообщили, что он заключил контракт с министерством обороны. При этом с текстом документа его не ознакомили, а второй экземпляр на руки не выдали.