На Дону за сутки спасатели потушили пять пожаров

По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, за сутки 19 июня спасатели успешно ликвидировали пять возгораний.
Кроме того, сотрудники ведомства принимали участие в ликвидации последствий шести дорожно‑транспортных происшествий.
Для выполнения задач было задействовано 208 человек личного состава и 52 единицы специальной техники.
Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше