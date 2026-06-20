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На Дону за сутки спасатели потушили пять пожаров

Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным Главного управления МЧС России по Ростовской области, за сутки 19 июня спасатели успешно ликвидировали пять возгораний.

Кроме того, сотрудники ведомства принимали участие в ликвидации последствий шести дорожно‑транспортных происшествий.

Для выполнения задач было задействовано 208 человек личного состава и 52 единицы специальной техники.

Призываем граждан соблюдать правила пожарной безопасности и быть внимательными на дорогах.

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