Больница села Знаменского в Омской области получила новый спирометр

Новый спирометр приобрели для Знаменской центральной районной больницы Омской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики.
Спирометрию можно пройти в больнице по направлению участкового врача-терапевта или участкового врача-педиатра. Исследования на данном спирографе проводит врач функциональной диагностики.
Отметим, что спирометрия — это безболезненный метод исследования функции внешнего дыхания. Она позволяет оценить, насколько хорошо легкие работают, измеряя объем воздуха, который пациент может вдохнуть и выдохнуть, а также скорость этого выдоха.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.