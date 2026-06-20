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Больница села Знаменского в Омской области получила новый спирометр

С его помощью можно оценить, насколько хорошо работают легкие пациента.

Источник: Национальные проекты России

Новый спирометр приобрели для Знаменской центральной районной больницы Омской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве внутренней политики.

Спирометрию можно пройти в больнице по направлению участкового врача-терапевта или участкового врача-педиатра. Исследования на данном спирографе проводит врач функциональной диагностики.

Отметим, что спирометрия — это безболезненный метод исследования функции внешнего дыхания. Она позволяет оценить, насколько хорошо легкие работают, измеряя объем воздуха, который пациент может вдохнуть и выдохнуть, а также скорость этого выдоха.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.